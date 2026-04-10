鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-10 16:19

國內連鎖超市龍頭全聯今 (10) 日發布 2026 年展望，談到台股加權指數創高，全聯董事長林敏雄表示，「台灣很好，股市是經濟櫥窗」，不過，「油價動，物價一定會動」，會盡量道德勸說供應商平穩物價；展望全年，全聯總營業額目標 2300 億元、店數續增 30 家至 1280 家。

林敏雄認為台灣經濟情勢可樂觀看待，而此反映在股市上，但也不諱言，油價動、物價一定動，會盡量穩住，同時道德勸說供應商，而目前包材成本受到的影響還好。

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全聯去年總營業額達 2200 億元、門市數 1250 家，其中量販店達 21 家，目標今年達 2300 億元、店數 1280 家規模。

在營運策略上，全聯結合高頻日常採買與大宗消費需求，提供從即時補貨到週期性採購的一站式服務，目標提升整體消費便利性與通路滲透率。

透過不同業態的整合，全聯強調，已逐步從單一零售通路，發展成具備多場景服務能力的消費平台。

林敏雄透露，小時達外送服務去年營收達 100 億元的規模，全台逾 1200 家店點都是生鮮中心，已建立起強大的競爭優勢與進入門檻。

另一方面，在商品策略上，全聯持續強化「餐食化」與「即食便利」布局，去年熱便當銷量突破 1,200 萬個，販售門市達 747 家，今年預計擴展至 850 家；同時，熟食熱櫃與即食商品持續增加品項，涵蓋不同時段的用餐需求，藉此讓門市逐步轉型為日常飲食解決據點，提升來客頻率與消費黏著度。

在量販經營上，大全聯正轉型為結合娛樂、社交與生活的複合式場域。