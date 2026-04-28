鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-28 09:57

廣達 (2382-TW) 將於 5 月 29 日召開股東會，董事長林百里於營業報告書中表示，為迎接快速成長的 AI，廣達做足準備，高階 AI 伺服器產能全速運轉，擴產計劃也已接續展開，並提供服務給全球頂尖的創新者與服務供應商，成為 AI 基礎建設浪潮中的世界建構者。

回顧 2025 年，林百里表示，因應地緣政治的碎片化，廣達建立強韌的全球製造基地網路，從台灣的高階研發製造中心，到美洲、歐洲與亞洲的在地化製造服務據點，滿足客戶所需。同時，與供應鏈夥伴在技術與生產上合作，共同解決新科技落地的量產瓶頸，成為客戶在動盪中的「穩定器」。

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林百里指出，未來幾年，AI 將從雲端核心走向邊緣終端，為迎接快速成長的 AI，廣達做足準備，高階 AI 伺服器產能全速運轉，擴產計劃也已接續展開，下世代的 AI 應用平台，包括終端裝置、邊緣伺服器或是車載運算平台等，有信心成為市場關鍵的賦能者。