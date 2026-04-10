食安釀禍恐賠到破產？兆豐保險推「兆福店家」每日不到22元網羅4大保障

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-10 11:17

近期因高雄發生食物中毒事件，業者未投保產品責任險引發關注，為了協助中小型店家強化風險管理，兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐保險自 115 年 4 月 8 日起推出「兆福店家」專案，整合公共意外責任保險、雇主意外責任保險、現金保險及產品責任保險四大保障 。該專案每日保費最低不到 22 元，即享低門檻、彈性規劃與一站購足服務，幫助店家強化營運韌性，建立安心且完整的保障體系 。

食安釀禍恐賠到破產？兆豐保險推「兆福店家」每日不到22元網羅四大保障。（圖：shutterstock）

近期社會高度關注食安議題，根據衛福部法令，食品業者必須投保產品責任保險 。若業者未依規定投保，不僅將面臨 3 萬元以上、300 萬元以下的罰鍰，一旦發生事故，業者還必須自行承擔沉重的營運與財務壓力 。為此，兆豐保險「兆福店家」專案整合了常見的營運風險，提供一站式投保服務，兼顧保障完整性與投保便利性，協助業者因應法令要求並分散風險 。

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「兆福店家」專案核心在於整合四大保障，首先是「公共意外責任保險」，可因應顧客在店內因環境或設施發生意外所衍生的賠償責任，分散突發事故帶來的求償壓力 。第二是「產品責任保險」，涵蓋商品缺失導致消費者受損的情形，有效降低食安與商品爭議對商譽及營運的負面影響 。這兩項保險直接針對店家與消費者間的潛在糾紛提供緩衝，是維持穩定經營的重要關鍵 。

在對內管理與資產保障方面，第三項「雇主意外責任保險」主要承保員工規模為 1 至 20 人的公司行號及店家，保障受僱人因執行職務發生意外事故導致體傷或死亡，有助於分散人事風險 。第四則是「現金保險」，涵蓋因竊盜、搶奪、火災等因素造成的現金損失，維持營運資金的穩定 。透過這四大層面的風險覆蓋，中小型店家能更全面地應對各種內外部突發狀況 。

兆豐保險指出，「兆福店家」專案採一年期設計，投保流程簡便，適用對象相當多元 。包含餐飲業（如餐廳、小吃店、飲料店）、生活服務業（如服飾與洗衣店），以及各類零售與服務業（如五金、家電、汽機車材料行、文具及美容美髮等）皆適用 。每日保費最低不到 22 元，即可涵蓋多項營運風險 。