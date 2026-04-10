鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至65.31元，預估目標價為1925元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由64.82元上修至65.31元，其中最高估值72.69元，最低估值58.18元，預估目標價為1925元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|72.69(72.69)
|100.46
|最低值
|58.18(58.18)
|67.8
|平均值
|64.72(64.23)
|82.78
|中位數
|65.31(64.82)
|82.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|357,689,440
|461,701,750
|最低值
|311,582,000
|366,746,990
|平均值
|332,159,950
|410,049,110
|中位數
|332,857,000
|406,103,420
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,341,712
|11,999,671
|8,920,165
|8,165,812
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|248,319,703
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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