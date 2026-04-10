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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至65.31元，預估目標價為1925元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2026年EPS預估：中位數由64.82元上修至65.31元，其中最高估值72.69元，最低估值58.18元，預估目標價為1925元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值72.69(72.69)100.46
最低值58.18(58.18)67.8
平均值64.72(64.23)82.78
中位數65.31(64.82)82.78

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值357,689,440461,701,750
最低值311,582,000366,746,990
平均值332,159,950410,049,110
中位數332,857,000406,103,420

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS26,341,71211,999,6718,920,1658,165,812
營業收入
(單位：新台幣千元)		248,319,703110,424,74484,188,42677,205,223

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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