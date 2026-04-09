鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為230.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.28元下修至3.06元，其中最高估值6.15元，最低估值1.3元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.15(6.15)
|13.2
|20.42
|9.81
|最低值
|1.3(1.3)
|2
|1.75
|1.5
|平均值
|3.19(3.23)
|5.69
|7.99
|6.58
|中位數
|3.06(3.28)
|5.48
|7.37
|8.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|84.50億
|115.63億
|147.49億
|104.47億
|最低值
|59.88億
|63.08億
|59.93億
|56.29億
|平均值
|70.43億
|84.42億
|96.43億
|87.66億
|中位數
|70.08億
|81.66億
|93.78億
|102.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|4.85
|營業收入
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
|71.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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