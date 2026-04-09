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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.28元下修至3.06元，其中最高估值6.15元，最低估值1.3元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.15(6.15)13.220.429.81
最低值1.3(1.3)21.751.5
平均值3.19(3.23)5.697.996.58
中位數3.06(3.28)5.487.378.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值84.50億115.63億147.49億104.47億
最低值59.88億63.08億59.93億56.29億
平均值70.43億84.42億96.43億87.66億
中位數70.08億81.66億93.78億102.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.26-11.810.4010.424.85
營業收入78.39億31.94億31.08億65.64億71.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOIN

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