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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)EPS預估上修至12.09元，預估目標價為297.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.82元上修至12.09元，其中最高估值13.41元，最低估值10.74元，預估目標價為297.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.41(13.41)14.2814.8615.55
最低值10.74(10.74)11.1813.0913.65
平均值12.18(12.13)12.9314.0514.42
中位數12.09(11.82)12.9714.114.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.36億30.44億30.05億29.96億
最低值24.87億25.82億28.47億29.47億
平均值26.69億27.84億29.39億29.71億
中位數26.49億27.50億29.77億29.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.922.197.137.2110.42
營業收入34.95億39.59億37.74億40.95億47.14億

詳細資訊請看美股內頁：
芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCBOE

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