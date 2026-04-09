鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)EPS預估上修至12.09元，預估目標價為297.50元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.82元上修至12.09元，其中最高估值13.41元，最低估值10.74元，預估目標價為297.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.41(13.41)
|14.28
|14.86
|15.55
|最低值
|10.74(10.74)
|11.18
|13.09
|13.65
|平均值
|12.18(12.13)
|12.93
|14.05
|14.42
|中位數
|12.09(11.82)
|12.97
|14.1
|14.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.36億
|30.44億
|30.05億
|29.96億
|最低值
|24.87億
|25.82億
|28.47億
|29.47億
|平均值
|26.69億
|27.84億
|29.39億
|29.71億
|中位數
|26.49億
|27.50億
|29.77億
|29.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.92
|2.19
|7.13
|7.21
|10.42
|營業收入
|34.95億
|39.59億
|37.74億
|40.95億
|47.14億
詳細資訊請看美股內頁：
芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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