鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至3.67元，預估目標價為49.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.67元，其中最高估值6.36元，最低估值2.25元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.36(6.11)
|6.16
|8.1
|5.1
|最低值
|2.25(2.25)
|2.79
|3.14
|5.1
|平均值
|3.81(3.64)
|4.27
|5.3
|5.1
|中位數
|3.67(3.6)
|4.07
|5.08
|5.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|69.13億
|79.44億
|80.73億
|71.69億
|最低值
|56.91億
|58.63億
|65.15億
|71.69億
|平均值
|63.22億
|66.96億
|71.43億
|71.69億
|中位數
|62.67億
|67.17億
|71.52億
|71.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|2.03
|營業收入
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
|52.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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