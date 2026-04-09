盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報60.43美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間09日21:36股價下跌3.19美元，報60.43美元，跌幅5.01%，成交量501,625（股），盤中最高價63.23美元、最低價60.43美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.29%
- 近 1 月：-23.92%
- 近 3 月：-57.42%
- 近 6 月：-57.45%
- 今年以來：-60.76%
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