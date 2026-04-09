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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報60.43美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間09日21:36股價下跌3.19美元，報60.43美元，跌幅5.01%，成交量501,625（股），盤中最高價63.23美元、最低價60.43美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.29%
  • 近 1 月：-23.92%
  • 近 3 月：-57.42%
  • 近 6 月：-57.45%
  • 今年以來：-60.76%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A59.14-7.04%

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