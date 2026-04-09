營收速報 - 宇瞻(8271)3月營收30.70億元年增率高達292.71％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為70.42億元，累計年增率243.66%。
最新價為154.5元，近5日股價上漲8.74%，相關半導體業上漲5.38%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4259 張
- 外資買賣超：-3935 張
- 投信買賣超：-16 張
- 自營商買賣超：-308 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|30.70億
|293%
|63%
|26/2
|18.80億
|194%
|-10%
|26/1
|20.92億
|233%
|146%
|25/12
|8.50億
|34%
|-19%
|25/11
|10.45億
|36%
|-16%
|25/10
|12.42億
|77%
|7%
宇瞻(8271-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組。快閃記憶體。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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