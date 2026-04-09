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鉅亨速報

營收速報 - 宇瞻(8271)3月營收30.70億元年增率高達292.71％

鉅亨網新聞中心

宇瞻(8271-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣30.70億元，年增率292.71%，月增率63.34%。

今年1-3月累計營收為70.42億元，累計年增率243.66%。

最新價為154.5元，近5日股價上漲8.74%，相關半導體業上漲5.38%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4259 張
  • 外資買賣超：-3935 張
  • 投信買賣超：-16 張
  • 自營商買賣超：-308 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 30.70億 293% 63%
26/2 18.80億 194% -10%
26/1 20.92億 233% 146%
25/12 8.50億 34% -19%
25/11 10.45億 36% -16%
25/10 12.42億 77% 7%

宇瞻(8271-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組。快閃記憶體。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收宇瞻

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