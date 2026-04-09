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鉅亨速報

營收速報 - 巨漢(6903)3月營收7.34億元年增率高達320.45％

鉅亨網新聞中心

巨漢(6903-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣7.34億元，年增率320.45%，月增率55.69%。

今年1-3月累計營收為19.26億元，累計年增率358.7%。

最新價為355.5元，近5日股價上漲12.72%，相關其他電子類指數上漲6.72%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1109 張
  • 外資買賣超：+1068 張
  • 投信買賣超：-65 張
  • 自營商買賣超：+106 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 7.34億 320% 56%
26/2 4.72億 236% -34%
26/1 7.20億 586% 8%
25/12 6.65億 179% 25%
25/11 5.30億 206% 20%
25/10 4.40億 189% 13%

巨漢(6903-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為承攬高科技產業無塵室及機電空調之統包工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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