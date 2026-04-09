營收速報 - 巨漢(6903)3月營收7.34億元年增率高達320.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為19.26億元，累計年增率358.7%。
最新價為355.5元，近5日股價上漲12.72%，相關其他電子類指數上漲6.72%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1109 張
- 外資買賣超：+1068 張
- 投信買賣超：-65 張
- 自營商買賣超：+106 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|7.34億
|320%
|56%
|26/2
|4.72億
|236%
|-34%
|26/1
|7.20億
|586%
|8%
|25/12
|6.65億
|179%
|25%
|25/11
|5.30億
|206%
|20%
|25/10
|4.40億
|189%
|13%
巨漢(6903-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為承攬高科技產業無塵室及機電空調之統包工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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