盤後速報 - 世紀風電(2072)次交易(10)日除息7.08元，參考價182.92元
鉅亨網新聞中心
世紀風電(2072-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.08元。
首日參考價為182.92元，相較今日收盤價190.00元，息值合計為7.08元，股息殖利率3.73%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/10
|190.00
|7.08333
|3.73%
|0.0
|2025/05/28
|274.5
|6.0
|2.19%
|0.0
|2024/09/05
|341.0
|3.0
|0.88%
|0.0
|2022/06/27
|165.0
|4.2
|2.55%
|0.0
|2021/03/26
|191.0
|5.0
|2.62%
|0.0
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