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鉅亨速報

盤後速報 - 世紀風電(2072)次交易(10)日除息7.08元，參考價182.92元

鉅亨網新聞中心

世紀風電(2072-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.08元。

首日參考價為182.92元，相較今日收盤價190.00元，息值合計為7.08元，股息殖利率3.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/10 190.00 7.08333 3.73% 0.0
2025/05/28 274.5 6.0 2.19% 0.0
2024/09/05 341.0 3.0 0.88% 0.0
2022/06/27 165.0 4.2 2.55% 0.0
2021/03/26 191.0 5.0 2.62% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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