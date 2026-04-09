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凡甲(3526-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利16.84元。
以今日(4月9日)收盤價291.50元計算，預估參考價為274.66元，息值合計為16.84元，股息殖利率5.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
凡甲(3526-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子連接器、連接線及其零組件之研發、生產、銷售及前述有關產品。之進出口貿易業務，若按終端應用主要可區分為伺服器、汽車、筆記。型電腦、工業電腦、網通設備、醫療設備等連接器及高速連接線。近5日股價上漲3.9%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|291.50
|16.8411
|5.78%
|0.0
|2025/04/11
|239.0
|16.4612
|6.89%
|0.0
|2024/07/25
|231.5
|11.3928
|4.92%
|0.0
|2023/07/24
|166.0
|9.4
|5.66%
|0.0
|2022/07/25
|154.0
|11.076
|7.19%
|0.0
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