盤後速報 - 新鋼(2032)下週(4月16日)除息0.5元，預估參考價16.6元
鉅亨網新聞中心
新鋼(2032-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(4月9日)收盤價17.10元計算，預估參考價為16.6元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
新鋼(2032-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼板、捲裁切。不銹鋼板表面處理。近5日股價上漲3.03%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|17.10
|0.5
|2.92%
|0.0
|2025/06/27
|14.15
|0.375
|2.65%
|0.0
|2023/07/13
|17.35
|0.2
|1.15%
|0.0
|2022/06/29
|22.1
|1.18
|5.34%
|0.0
|2021/07/20
|41.3
|0.53
|1.28%
|0.0
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