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鉅亨速報

盤後速報 - 新鋼(2032)下週(4月16日)除息0.5元，預估參考價16.6元

鉅亨網新聞中心

新鋼(2032-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(4月9日)收盤價17.10元計算，預估參考價為16.6元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

新鋼(2032-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼板、捲裁切。不銹鋼板表面處理。近5日股價上漲3.03%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 17.10 0.5 2.92% 0.0
2025/06/27 14.15 0.375 2.65% 0.0
2023/07/13 17.35 0.2 1.15% 0.0
2022/06/29 22.1 1.18 5.34% 0.0
2021/07/20 41.3 0.53 1.28% 0.0

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