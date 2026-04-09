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聲寶(1604-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(4月9日)收盤價25.40元計算，預估參考價為23.9元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
聲寶(1604-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電子.電化等製品之製造.加工.承攬.批發.零售等業務。電子.電化等製品及汽車之買賣、保養、修理等業務。倉儲業務之經營，有關進出口業務。近5日股價下跌0.2%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|25.40
|1.5
|5.91%
|0.0
|2025/04/11
|27.8
|1.5
|5.4%
|0.0
|2024/04/11
|30.3
|1.5
|4.95%
|0.0
|2023/04/27
|27.9
|1.5
|5.38%
|0.0
|2022/07/05
|29.2
|2.7
|9.25%
|0.0
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