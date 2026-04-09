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鉅亨速報

營收速報 - 志信(2611)3月營收2.20億元年增率高達307.74％

鉅亨網新聞中心

志信(2611-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.20億元，年增率307.74%，月增率184.4%。

今年1-3月累計營收為3.53億元，累計年增率110.37%。

最新價為13.8元，近5日股價下跌-0.72%，相關航 運 業下跌-0.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-705 張
  • 外資買賣超：-673 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.20億 308% 184%
26/2 7,753萬 37% 40%
26/1 5,540萬 -3% -16%
25/12 6,560萬 -5% 16%
25/11 5,672萬 -7% 4%
25/10 5,429萬 0% 7%

志信(2611-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收志信

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