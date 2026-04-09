營收速報 - 志信(2611)3月營收2.20億元年增率高達307.74％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為3.53億元，累計年增率110.37%。
最新價為13.8元，近5日股價下跌-0.72%，相關航 運 業下跌-0.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-705 張
- 外資買賣超：-673 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.20億
|308%
|184%
|26/2
|7,753萬
|37%
|40%
|26/1
|5,540萬
|-3%
|-16%
|25/12
|6,560萬
|-5%
|16%
|25/11
|5,672萬
|-7%
|4%
|25/10
|5,429萬
|0%
|7%
志信(2611-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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