撰文/陳澤樂 2026-04-10 11:00

戴德梁行在第一季商用不動產記者會中指出，這波 AI 商機，帶起企業往「製造」&「總部」兩端走，反映在商用不動產就是工業廠房、企業總部的 A 級辦公室需求爆發；看好 AI 相關高科技產業將再獨領風騷十年，商用不動產榮景騰飛，「即戰力資產」躍居市場主流。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達分析，這波高科技產業的高需求，不僅改變商用不動產市場結構由資金配置轉向產業驅動，更將原本偏內需導向的工業不動產，快速轉變成國際資金競逐位處機能便利的新標的。

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楊長達強調，甚麼是「即戰力資產」，就是企業可即刻進駐的 A 級商辦，在這波 AI 快速發展的商機中讓工業廠房、A 級商辦成為市場交易主流。

林口「長虹雲創」商辦旗艦全新完工, 北士科「長虹 ICT 科技大樓」年底完工

隨著 AI 科技廊道成形、國際企業加速進駐，A9 核心商圈迎來前所未有的發展動能。繼指標企業總部陸續落成後，長虹建設 (5534-TW) 創立 50 年鉅獻「長虹雲創」採鋼骨純辦設計，全新完工，以國際級規格、旗艦級定位，為林口商辦市場樹立全新標竿。

「長虹雲創」座落於新北市林口區文化三路首排，鄰近 ASML 園區約 850 米，緊密串聯機捷 A9 站與國道一號，迅速接軌台北、桃園及國際機場，坐擁橫跨產業、人才與國際商機的樞紐優勢。隨著「新北國際 AI＋智慧園區」持續推進，林口正加速躍升為北台灣最具發展潛力的科技商務核心，而「長虹雲創」，正位居這條黃金軸線的關鍵席次。建築規劃地上 29 層、地下 6 層，提供 47 坪、83 坪、262 坪多元空間配置，靈活對應企業總部、成長型企業與新創團隊的規劃有 214 席平面車位，充分滿足高效商務運作與來訪接待需求。

圖: 業者提供

當市場上全新高端商辦日益稀缺，「長虹雲創」所代表的，不只是空間供給，更是一席難得的企業門面與價值席位。

禮賓會所｜林口區文化三路二段 68 號 / 02-2600-7669