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鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.11%，報389.46美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間09日03:53股價下跌20.98美元，報389.46美元，跌幅5.11%，成交量5,073,737（股），盤中最高價449.48美元、最低價383.40美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.13%
  • 近 1 月：-18.26%
  • 近 3 月：-35.15%
  • 近 6 月：-35.04%
  • 今年以來：-39.09%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A391.2-4.69%

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