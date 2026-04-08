盤中速報 - 費城半導體大漲5.86%，報8472.57點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日03:21，費城半導體上漲468.71點（或5.86%），暫報8472.57點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+6.51%
- 近 3 月：+5.66%
- 近 6 月：+20.64%
- 今年以來：+13%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲10.84%；連貫(COHR-US)上漲10.64%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲10.49%；安可(AMKR-US)上漲10.14%；英特爾(INTC-US)上漲10.05%。
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