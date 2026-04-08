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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲5.86%，報8472.57點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日03:21，費城半導體上漲468.71點（或5.86%），暫報8472.57點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲10.84%；連貫(COHR-US)上漲10.64%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲10.49%；安可(AMKR-US)上漲10.14%；英特爾(INTC-US)上漲10.05%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8510.926.34%
泰瑞達358.29+11.8%
連貫281.79+10.5%
萊迪思半導體106.56+10.0%
安可52.42+10.1%
英特爾58.95+11.4%

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