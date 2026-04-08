盤中速報 - 費城半導體大漲6.02%，報8485.47點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日01:37，費城半導體上漲481.61點（或6.02%），暫報8485.47點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+6.51%
- 近 3 月：+5.66%
- 近 6 月：+20.64%
- 今年以來：+13%
焦點個股
費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲11.92%；安可(AMKR-US)上漲11.7%；英特爾(INTC-US)上漲11.39%；泰瑞達(TER-US)上漲11.3%；芯源系統(MPWR-US)上漲10.63%。
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