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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲6.02%，報8485.47點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日01:37，費城半導體上漲481.61點（或6.02%），暫報8485.47點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲11.92%；安可(AMKR-US)上漲11.7%；英特爾(INTC-US)上漲11.39%；泰瑞達(TER-US)上漲11.3%；芯源系統(MPWR-US)上漲10.63%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體8480.575.96%
萊迪思半導體108.465+12.0%
安可52.51+10.3%
英特爾58.305+10.2%
泰瑞達355.4+10.9%
芯源系統1310.25+9.99%

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