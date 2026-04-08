盤中速報 - 費城半導體大漲6.04%，報8487.64點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日01:03，費城半導體上漲483.77點（或6.04%），暫報8487.64點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+6.51%
- 近 3 月：+5.66%
- 近 6 月：+20.64%
- 今年以來：+13%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲10.72%；英特爾(INTC-US)上漲10.61%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲10.33%；安可(AMKR-US)上漲10.31%；芯源系統(MPWR-US)上漲9.61%。
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