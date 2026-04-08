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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲6.04%，報8487.64點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日01:03，費城半導體上漲483.77點（或6.04%），暫報8487.64點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲10.72%；英特爾(INTC-US)上漲10.61%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲10.33%；安可(AMKR-US)上漲10.31%；芯源系統(MPWR-US)上漲9.61%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

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費城半導體8487.276.04%
泰瑞達356.77+11.3%
英特爾58.4399+10.5%
萊迪思半導體108.5+12.0%
安可52.64+10.5%
芯源系統1314.26+10.3%

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