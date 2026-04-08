盤中速報 - 費城半導體大漲4.56%，報8368.47點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日10:48，費城半導體上漲364.6點（或4.56%），暫報8368.47點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.48%
- 近 1 月：+6.51%
- 近 3 月：+5.66%
- 近 6 月：+20.64%
- 今年以來：+13%
焦點個股
費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲7.95%；安可(AMKR-US)上漲7.81%；應用材料(AMAT-US)上漲7.31%；泰瑞達(TER-US)上漲6.84%；英特格(ENTG-US)上漲6.65%。
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