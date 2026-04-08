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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲4.56%，報8368.47點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日10:48，費城半導體上漲364.6點（或4.56%），暫報8368.47點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲7.95%；安可(AMKR-US)上漲7.81%；應用材料(AMAT-US)上漲7.31%；泰瑞達(TER-US)上漲6.84%；英特格(ENTG-US)上漲6.65%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8422.245.23%
科林研發243.69+8.62%
安可51.925+9.04%
應用材料383.855+8.34%
泰瑞達347.03+8.28%
英特格127.78+7.79%

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