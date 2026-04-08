search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲5.58%，報8450.62點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日10:14，費城半導體上漲446.76點（或5.58%），暫報8450.62點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲10.24%；科林研發(LRCX-US)上漲10.11%；泰瑞達(TER-US)上漲9.41%；應用材料(AMAT-US)上漲8.96%；英特爾(INTC-US)上漲8.55%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8427.055.29%
安可52.09+9.39%
科林研發244.07+8.79%
泰瑞達347.57+8.45%
應用材料384.44+8.50%
英特爾57.255+8.21%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty