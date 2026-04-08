鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.73元上修至17.08元，其中最高估值22.51元，最低估值5.8元，預估目標價為214.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.51(22.51)
|21.17
|21.57
|22.3
|最低值
|5.8(5.8)
|7.85
|10.5
|12.05
|平均值
|15.7(15.28)
|15.77
|16.39
|15.72
|中位數
|17.08(16.73)
|15.7
|16.08
|14.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|192.56億
|182.29億
|176.76億
|173.22億
|最低值
|120.36億
|137.71億
|143.79億
|146.42億
|平均值
|159.63億
|158.18億
|160.31億
|156.23億
|中位數
|164.45億
|156.70億
|159.86億
|149.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|5.73
|營業收入
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
|150.26億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇