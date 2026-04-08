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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.45元，其中最高估值1.75元，最低估值-0.97元，預估目標價為277.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.75(2.47)
|8.08
|13.65
|11.78
|最低值
|-0.97(-0.97)
|2.62
|6.2
|7.78
|平均值
|0.4(0.5)
|5.02
|8.71
|10.11
|中位數
|0.45(0.53)
|4.88
|8.11
|10.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,047.37億
|1,200.87億
|1,331.46億
|1,356.92億
|最低值
|915.09億
|1,044.46億
|1,120.43億
|1,220.26億
|平均值
|975.19億
|1,113.88億
|1,222.41億
|1,296.76億
|中位數
|970.86億
|1,117.99億
|1,224.72億
|1,304.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
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波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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