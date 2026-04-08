盤後速報 - 精湛(2070)次交易(9)日除息1元，參考價37.6元
鉅亨網新聞中心
精湛(2070-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為37.6元，相較今日收盤價38.60元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/09
|38.60
|1.0
|2.59%
|0.0
|2025/08/20
|43.8
|0.5
|1.14%
|0.0
|2025/04/01
|53.6
|0.5
|0.93%
|0.0
|2024/08/28
|84.5
|1.0
|1.18%
|0.0
|2024/04/02
|39.5
|1.5
|3.8%
|0.0
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