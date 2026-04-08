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鉅亨速報

盤後速報 - 精湛(2070)次交易(9)日除息1元，參考價37.6元

鉅亨網新聞中心

精湛(2070-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為37.6元，相較今日收盤價38.60元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/09 38.60 1.0 2.59% 0.0
2025/08/20 43.8 0.5 1.14% 0.0
2025/04/01 53.6 0.5 0.93% 0.0
2024/08/28 84.5 1.0 1.18% 0.0
2024/04/02 39.5 1.5 3.8% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

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