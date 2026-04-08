鉅亨網新聞中心 2026-04-08 15:10

美東時間周二 (7 日) 上午 8 時 06 分，美國總統川普透過社群媒體發布了其任內最令人震驚的最後通牒。他在這篇僅 85 個英文單詞的帖子中警告，除非伊朗在未來 12 小時內與美國達成協議，否則「整個文明將在今晚消亡，永不復返」。

文明消亡的邊緣？華爾街日報：川普對伊最後通牒驚魂全紀錄(圖:shutterstock)

最終，川普在截止截限不到 90 分鐘前「TACO」，被部分網民戲稱「川普可以宣稱解救了一個文明」。然而，這份帶有末日色彩的聲明，將全球推入了 12 小時的戰爭倒數計時，《華爾街日報》也在最新報導中，重新審視了這帶來極大威脅的 12 小時。

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極限施壓與全球恐慌

川普一向以「極限施壓」作為談判手段，但此次對一個擁有 9,300 萬人口國家的直接威脅，仍引發了全球性的動盪。在伊朗，消息傳開後，德黑蘭居民開始瘋狂儲備能源，準備應對可能的停電與斷氣；許多人翻出舊野營爐，甚至討論是否該逃往鄉下避難。

一位 42 歲的伊朗婦女感嘆，在經歷了五周的戰爭與多年的經濟危機後，「當痛苦足夠深時，恐懼就消失了。」

然而，在華爾街與歐洲外交圈，反應則顯得相對冷靜。許多高管與歐洲官員將此視為川普典型的「雷聲大雨點小」策略，認為這只是一種談判手段，預計最終會平安落幕。花旗集團甚至調整了內部規程，採取類似大選期間的部署，以確保營運不因局勢波動而中斷。

軍事部署與外交斡旋

在最後期限逼近的過程中，美國軍方並未掉以輕心。國防部長赫格塞思 (Pete Hegseth) 與參謀長聯席會議主席凱恩 (Dan Caine) 召開了安全會議，軍事規劃人員已備妥一份經過法律審查的目標清單，儘管川普威脅要讓伊朗每一座發電廠「燃燒、爆炸」，但軍方的名單主要集中在與軍事和安全部隊有明確關聯的目標，以避免對平民造成過度傷害。

與此同時，外交斡旋也在緊鑼密鼓地進行。正在匈牙利的美國副總統范斯 (JD Vance) 與總理歐爾班 (Viktor Orban) 同台時表示，川普設定了期限，而這段時間內將會有大量的談判。川普本人則表現得若無其事，在白宮接見科技投資者，並在社群平台上發布了 20 多條為地方選舉背書的帖子。

來自盟友與各界的壓力

隨著晚上 8 點的期限臨近，來自國際社會的勸誡聲不斷增強。教皇利奧十四世 (Pope Leo) 與影星本 · 斯蒂勒 (Ben Stiller) 紛紛呼籲克制。就連川普最親密的盟友之一、義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 也罕見地提出批評，強調不應讓數千萬伊朗平民為其領導人的行為付出代價。

下午 3 點，關鍵的轉機出現。巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 公開呼籲川普將期限延長兩周，並提議伊朗以重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 兩周作為善意回應。白宮隨後表示總統已收到此提議。

驚險的落幕與未知的兩周

在最後期限到來前不到 90 分鐘，即下午 6 時 32 分，川普再次發帖，宣布同意暫停原本威脅發動的打擊。他寫道，先決條件是伊朗立即重新開放荷姆茲海峽，並給予兩周的停火窗口進行談判。

這場「文明消亡」的危機暫時化解，但各界的擔憂並未消除。一些美國官員擔心伊朗可能無法完全滿足川普的要求，兩周後的期限恐將讓雙方再次回到衝突邊緣。