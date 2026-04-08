焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌1.05%，報98.805點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日14:00，美元指數下跌1.05點跌幅達1.05%，暫報98.805點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.02%
- 近 1 週：+0.11%
- 近 3 月：+1.32%
- 近 6 月：+1.43%
- 今年以來：+1.70%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.17
|0.76%
|美元/日元
|158.32
|-0.73%
|英鎊/美元
|1.34
|0.90%
|美元/加幣
|1.38
|-0.31%
|美元/瑞典克朗
|9.32
|-1.41%
|美元/瑞郎
|0.79
|-1.03%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.98%，報98.877點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.92%，報98.943點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.44%，報100.088點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報100.049點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇