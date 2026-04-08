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鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌1.05%，報98.805點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日14:00，美元指數下跌1.05點跌幅達1.05%，暫報98.805點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.02%
  • 近 1 週：+0.11%
  • 近 3 月：+1.32%
  • 近 6 月：+1.43%
  • 今年以來：+1.70%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.17 0.76%
美元/日元 158.32 -0.73%
英鎊/美元 1.34 0.90%
美元/加幣 1.38 -0.31%
美元/瑞典克朗 9.32 -1.41%
美元/瑞郎 0.79 -1.03%

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焦點速報美元指數

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美元指數98.808-1.05%
歐元/美元1.1693+0.82%
美元/日元158.20-0.81%
英鎊/美元1.3426+0.96%
美元/加幣1.3846-0.28%
美元/瑞典克朗9.2784-1.81%
美元/瑞郎0.7879-1.13%

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