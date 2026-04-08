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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌1.15%，報17.4873元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日13:30，美元/墨西哥披索下跌0.204點跌幅達1.15%，暫報17.4873點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.47%
  • 近 1 週：-1.24%
  • 近 3 月：-1.53%
  • 近 6 月：-3.72%
  • 今年以來：-1.62%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.83，本日下跌2.24%
  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.63%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日下跌1.43%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.76，本日下跌1.33%
  • 紐元/美元相關性-0.74，本日下跌1.83%
  • 英鎊/美元相關性-0.66，本日下跌0.95%

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美元/墨西哥披索17.492-1.13%
南非蘭特/美元0.0607+2.19%
澳元/美元0.7064+1.23%
紐元/美元0.5831+1.78%
英鎊/美元1.3427+0.96%

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