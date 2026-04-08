國票金董事改選25搶15超額大混戰 四大陣營名單一次看

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-08 12:55

國票金控 (2889-TW) 今年 5 月 29 日股東常會將進行董事改選，昨 (7) 日為候選人提名截止日，觀察此次名單呈現「超額提名」態勢，共計 25 位候選人角逐 15 席董事。其中，公股陣營大動作提名 11 席，並請出素有「金融救火隊長」之稱的兆豐金前董事長張兆順掛帥，展現公股強力主導意圖，市場預期國票金可望步入官民共治的新局。不過，董事會召開前夕，四方陣營仍有時間協商。

國票金控2025年度股東常會。(鉅亨網資料照)

公股陣營此次由第一銀行、合庫銀行、台企銀聯手出面，一口氣提名 7 席一般董事與 4 席獨董。名單亮點在於張兆順 (一銀代表) 與現任兆豐金獨董吳瑛 (合庫代表)。

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除張、吳二人外，公股陣營董事提名人還包含周慶輝、蔡淑慧 (一銀)、乙增祥、謝宗助 (台企銀) 以及蔡燿光 (合庫)。獨董則提名 4 人，分別為謝智源、梁穗昌、張振芳、李文雄。

市場認為，在財政部主導下，張兆順與吳瑛被視為未來國票金控董事長與總經理的「不二人選」，期望以「順瑛組合」化解國票金長期的股東紛爭。

民間大股東也不遑多讓，各陣營均足額提名以保席次。耐斯陣營提名 5 席 (3 董 2 獨)，包括國票金總經理陳冠舟、國票證券副董陳冠如、詹亢戎；獨董則為現任的陳惟龍、康惠媚。耐斯與公股維持友好關係，席次相對穩定。

而旺旺陣營提名 6 席 (3 董 3 獨)，由人旺公司提名施正峰、楊承羲、呂靜怡；獨董則有鍾丹丹、楊家興及陳淑娟。旺旺陣營席次消長將是改選後官民合作的關鍵。

台鋼陣營提名 3 席，分別為劉子猛、黃瑞沐 2 席董事，以及台境企業提名 1 席被視為友好力量。值得注意的是，現任董事長魏啟林傳出可能透過台鋼陣營繼續留任董事會。

隨著改選名單公開，呈現 25 位提名人搶奪 15 席 (含 9 席董事、6 席獨董) 的局面，公股陣營雖提名 11 席，但最終能穩拿幾席，仍需視後續委託書徵求結果及各陣營間的投票策略。國票金是否能因「順瑛配」的加入而迎來治理穩定期，將是 5 月底股東會後全市場關注的焦點。