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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對洲際交易所(ICE-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.62元上修至7.76元，其中最高估值8.35元，最低估值7.44元，預估目標價為198.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.35(8.35)
|9.05
|10.2
|11.38
|最低值
|7.44(7.44)
|8.13
|8.76
|9.53
|平均值
|7.78(7.75)
|8.61
|9.58
|10.67
|中位數
|7.76(7.62)
|8.6
|9.58
|11.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|112.35億
|116.29億
|124.85億
|132.75億
|最低值
|104.46億
|108.77億
|113.40億
|118.24億
|平均值
|107.51億
|113.41億
|120.57億
|127.18億
|中位數
|106.98億
|113.79億
|121.40億
|130.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.18
|2.58
|4.19
|4.78
|5.77
|營業收入
|101.47億
|91.78億
|96.10億
|110.82億
|122.28億
詳細資訊請看美股內頁：
洲際交易所(ICE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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