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鉅亨速報

營收速報 - 台火(9902)3月營收1,457萬元年增率高達508.43％

鉅亨網新聞中心

台火(9902-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1,457萬元，年增率508.43%，月增率261.5%。

今年1-3月累計營收為2,271萬元，累計年增率-64.04%。

最新價為14.2元，近5日股價下跌-0.7%，相關其 他下跌-0.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-78 張
  • 外資買賣超：-81 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1,457萬 508% 262%
26/2 403萬 -93% -2%
26/1 411萬 66% -93%
25/12 5,746萬 170% -45%
25/11 1.05億 196% 28%
25/10 8,187萬 537% 1128%

台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收台火

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