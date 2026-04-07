營收速報 - 台火(9902)3月營收1,457萬元年增率高達508.43％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為2,271萬元，累計年增率-64.04%。
最新價為14.2元，近5日股價下跌-0.7%，相關其 他下跌-0.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-78 張
- 外資買賣超：-81 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1,457萬
|508%
|262%
|26/2
|403萬
|-93%
|-2%
|26/1
|411萬
|66%
|-93%
|25/12
|5,746萬
|170%
|-45%
|25/11
|1.05億
|196%
|28%
|25/10
|8,187萬
|537%
|1128%
台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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