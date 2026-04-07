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鉅亨速報

營收速報 - 普誠(6129)3月營收1.44億元年增率高達69.82％

鉅亨網新聞中心

普誠(6129-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.44億元，年增率69.82%，月增率60.47%。

今年1-3月累計營收為3.31億元，累計年增率61.31%。

最新價為14.45元，近5日股價下跌-3.29%，相關半導體類指數下跌-1.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-144 張
  • 外資買賣超：-146 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.44億 70% 60%
26/2 8,959萬 50% -9%
26/1 9,799萬 60% -21%
25/12 1.24億 2% 21%
25/11 1.02億 15% 3%
25/10 9,919萬 24% 0%

普誠(6129-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為消費性IC之設計、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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