營收速報 - 普誠(6129)3月營收1.44億元年增率高達69.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為3.31億元，累計年增率61.31%。
最新價為14.45元，近5日股價下跌-3.29%，相關半導體類指數下跌-1.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-144 張
- 外資買賣超：-146 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.44億
|70%
|60%
|26/2
|8,959萬
|50%
|-9%
|26/1
|9,799萬
|60%
|-21%
|25/12
|1.24億
|2%
|21%
|25/11
|1.02億
|15%
|3%
|25/10
|9,919萬
|24%
|0%
普誠(6129-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為消費性IC之設計、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為78元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至23.83元，預估目標價為486.5元
- 股東會5大新規看這裡！Deloitte揭IFRS、員工薪資及獨董資訊成新法遵
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調升至240元，幅度約4.35%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇