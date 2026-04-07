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鉅亨速報

營收速報 - 信音(6126)3月營收5.05億元年增率高達40.65％

鉅亨網新聞中心

信音(6126-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5.05億元，年增率40.65%，月增率54.21%。

今年1-3月累計營收為13.08億元，累計年增率47.57%。

最新價為29.15元，近5日股價下跌-2.85%，相關電子零組件類指數下跌-0.9%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-82 張
  • 外資買賣超：-59 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-23 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 5.05億 41% 54%
26/2 3.27億 28% -31%
26/1 4.77億 75% 25%
25/12 3.81億 20% 19%
25/11 3.20億 12% 17%
25/10 2.73億 7% -21%

信音(6126-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子電腦及週邊設備之零件製造裝配及買賣。各種鋼模及金屬沖品之製造及買賣。塑膠玩具、電池玩具(電動玩具除外)之製造裝配及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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