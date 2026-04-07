營收速報 - 信音(6126)3月營收5.05億元年增率高達40.65％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為13.08億元，累計年增率47.57%。
最新價為29.15元，近5日股價下跌-2.85%，相關電子零組件類指數下跌-0.9%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-82 張
- 外資買賣超：-59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|5.05億
|41%
|54%
|26/2
|3.27億
|28%
|-31%
|26/1
|4.77億
|75%
|25%
|25/12
|3.81億
|20%
|19%
|25/11
|3.20億
|12%
|17%
|25/10
|2.73億
|7%
|-21%
信音(6126-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子電腦及週邊設備之零件製造裝配及買賣。各種鋼模及金屬沖品之製造及買賣。塑膠玩具、電池玩具(電動玩具除外)之製造裝配及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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