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鉅亨速報

營收速報 - 大量(3167)3月營收7.73億元年增率高達146.84％

鉅亨網新聞中心

大量(3167-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣7.73億元，年增率146.84%，月增率35.42%。

今年1-3月累計營收為19.46億元，累計年增率130.75%。

最新價為490元，近5日股價上漲8.92%，相關電機機械下跌-2.19%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2550 張
  • 外資買賣超：+17 張
  • 投信買賣超：+2699 張
  • 自營商買賣超：-166 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 7.73億 147% 35%
26/2 5.71億 123% -5%
26/1 6.02億 120% 8%
25/12 5.59億 61% 14%
25/11 4.91億 53% -2%
25/10 4.99億 55% 4%

大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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