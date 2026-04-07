營收速報 - 大量(3167)3月營收7.73億元年增率高達146.84％
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今年1-3月累計營收為19.46億元，累計年增率130.75%。
最新價為490元，近5日股價上漲8.92%，相關電機機械下跌-2.19%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2550 張
- 外資買賣超：+17 張
- 投信買賣超：+2699 張
- 自營商買賣超：-166 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|7.73億
|147%
|35%
|26/2
|5.71億
|123%
|-5%
|26/1
|6.02億
|120%
|8%
|25/12
|5.59億
|61%
|14%
|25/11
|4.91億
|53%
|-2%
|25/10
|4.99億
|55%
|4%
大量(3167-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種機器之設計製造加工及買賣。各種模具之設計製造加工及買賣。上項有關業務之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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