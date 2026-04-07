鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,110.45美元，24小時漲跌幅-0.78%；以太幣(ETH)現報價格2,126.74美元，24小時漲跌幅-1.05%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.97億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.62億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.51億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅29.6%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅24.3%；Pixels(PIXEL)近一週漲幅22.4%；Dymension(DYM)近一週漲幅19.8%。
近一週跌幅：TRU(TRU)近一週跌幅76.6%；卡特西幣(CTSI)近一週跌幅49.5%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅34.5%。
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