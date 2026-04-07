鉅亨網新聞中心 2026-04-07 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅29.6%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅24.3%；Pixels(PIXEL)近一週漲幅22.4%；Dymension(DYM)近一週漲幅19.8%。