盤中速報 - SuperVerse大跌19.1%，報0.11美元
鉅亨網新聞中心
SuperVerse(SUPER)在過去 24 小時內跌幅超過19.1%，最新價格0.11美元，總成交量達0.17億美元，總市值0.73億美元，目前市值排名第 98 名。
近 1 日最高價：0.15美元，近 1 日最低價：0.11美元，流通供給量：637,162,626。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.26%
- 近 1 月：+4.57%
- 近 3 月：-47.19%
- 近 6 月：-79.85%
- 今年以來：-45.03%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - AAVE大跌8.36%，報89.7美元
- 盤中速報 - 雪崩代幣大跌8.04%，報8.69美元
- 盤中速報 - DEGO大跌9.12%，報0.3美元
- 盤中速報 - Bella Protocol大跌14.15%，報0.103美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇