鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-07 17:29

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 即將進入第二季傳統消費零售拉貨旺季，運動及輕奢精品品牌客戶備貨力道積極，兩大事業群在手訂單能見度高，同時，廣泰 TWT 柬埔寨廠已順利通過核心商務品牌商客戶驗廠認證，正式接單並進入量產出貨階段。威宏並已提前完成核心物料備貨動作。

威宏 - KY(今 (7) 日並公布最新營收資訊 2026 年 3 月營收 6.94 億元，月增 3.02%，年增 0.46%，2026 年首季營收 19.87 億元，季減 10.04%，年增 0.21%。

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威宏近年積極擴張東南亞廠區產能布局，其中廣泰 TWT 柬埔寨廠已順利通過核心商務品牌商客戶驗廠認證，正式接單並進入量產出貨階段，由於柬埔寨具備一定人力成本優勢，透過積極招募柬籍熟手，學習曲線快速拉升，樂觀後續生產效率將明顯提升，為集團注入新成長動能。

而近期中東地緣衝突引發原油價格大幅飆漲，導致關鍵原物料供貨不確定性增加，威宏已提前完成核心物料備貨動作，並與供應商保持緊密溝通，確保各廠區庫存與生產無虞，公司將密切觀察國際局勢發展，審慎因應成本波動制定靈活策略，展現高度營運韌性，目前集團旗下大部分廠區訂單能見度直達第二季無虞，整體產能稼動率可望維持高檔表現。

展望後市，雖地緣政治局勢不穩使短期內終端消費景氣較為謹慎，然公司看好即將到來的美加墨世足賽及暑假跨國旅遊熱潮，預期汰舊換新需求依然熱絡，推動精品與商務行李箱在免稅店的鋪貨動能將持續強勁，後續待威保柬埔寨廠生產效率進一步提升，可望使 2026 營運表現更加穩固走揚。