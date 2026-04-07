鉅亨網新聞中心 2026-04-07 16:10

科技圈的攻防戰在深夜引爆。Anthropic 突然封鎖開源專案 OpenClaw（龍蝦）的免費調用接口，意圖終結用戶「白嫖」Claude 算力的途徑。面對突襲，創辦人 Peter Steinberger 僅用 48 小時即推出 2026.4.5「王炸版」反擊，不僅補齊原生影片與音樂生成能力，更導入具模擬人類睡眠機制的「夢境記憶」系統，大幅強化長期任務與自我優化能力，宣告 OpenClaw 正式邁入全能 Agent 新階段

這場衝突的導火線源於計費模式的崩潰。Anthropic 官方郵件指出，Claude Pro 與 Max 訂閱將不再涵蓋 OpenClaw 等第三方工具。背後的原因極其殘酷：龍蝦的重度用戶會消耗遠超正常水平的算力成本，甚至出現「收用戶 200 美元，倒貼 5000 美元算力」的自殺式局面。

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封殺令一出，大量依賴龍蝦運行的 AI Agent 集體失聲。但龍蝦團隊僅用三個短句完成了最強硬的回應：「Anthropic 把我們封起來了。GPT-5.4 變強了。我們繼續前進。」隨即，OpenClaw 4.5 版本如約而至，將競爭重心全面轉向 OpenAI 與其他供應商。

在新版 OpenClaw 中，最令人矚目的亮點莫過於「原生多媒體生成能力」。這是龍蝦歷史上首次具備直出影片與音樂的功能。它不再僅僅是一個對話介面，而是一個能指揮 11 家頂尖供應商的媒體工廠。

用戶現在可以透過龍蝦直接呼叫 Google Lyria、Runway、MiniMax 甚至是 OpenAI 的最新影像模型，產生的影片與音樂會隨著 Agent 的回覆直接回傳。更硬核的是，龍蝦內建了 ComfyUI 插件，支援本地與雲端部署，這意味著專業用戶能將自己複雜的生產管線直接對接到 Agent 之中，實現從文案到視聽內容的自動化閉環。

除了感官層面的升級，OpenClaw 在「靈魂」上也進度神速。4.5 版本引進了一套模擬人類生物特性的「夢境」（Dreaming）記憶機制。這套系統將 AI 的記憶處理分為淺層睡眠、REM（快速動眼期）與深度睡眠三個階段。

當用戶開啟 /dreaming 模式後，系統會在後台對短期對話進行加權匯總，並提取出具有長期價值的「持久真相」記錄在 MEMORY.md 檔案中。

機制讓 AI 學會了在「反思」中進化，精準把控長期任務，不再像傳統模型那樣容易在長對話中「失憶」。開發者坦言，這套靈感部分源自對 Claude Code 洩漏源碼的研究，但龍蝦將其做得更加透明與可控。

為了應對 Anthropic 的全面封殺，OpenClaw 採取了「以數量換安全」的策略。新版本優化了與 GPT-5.4 的整合，讓對話感覺更加絲滑且具備情感，彷彿找回了老版 Claude 的神韻。

同時，龍蝦大幅擴展了模型接入範圍，無論是 Kimi、Qwen 還是 MiniMax，用戶都能在介面中自由切換，徹底擺脫對單一廠商的依賴。

技術層面上，開發團隊也優化了提示詞快取重用率，有效降低了延遲並節省了大量 Token 成本，讓開源工具在效率上足以與封閉工具抗衡。

儘管在發布後，Anthropic 似乎有所讓步，允許保留技術整合但需額外付費，但這場「分手戲」已顯露出開源 Agent 面臨的結構性困境。當開源專案依賴單一巨頭的基礎設施時，命運便始終懸於人手。