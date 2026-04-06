鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估下修至9.93元，預估目標價為133.50元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.68元下修至9.93元，其中最高估值14.05元，最低估值6.86元，預估目標價為133.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.05(14.05)
|16.18
|18.38
|19.63
|最低值
|6.86(8.53)
|12.5
|15
|17.7
|平均值
|10.88(11.17)
|14.69
|16.91
|18.92
|中位數
|9.93(10.68)
|14.76
|17.01
|19.42
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|685.69億
|731.13億
|776.32億
|776.23億
|最低值
|632.39億
|672.14億
|705.47億
|749.39億
|平均值
|654.36億
|690.95億
|729.03億
|765.54億
|中位數
|653.80億
|691.53億
|718.54億
|771.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|10.20
|營業收入
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
|590.70億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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