search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估下修至9.93元，預估目標價為133.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.68元下修至9.93元，其中最高估值14.05元，最低估值6.86元，預估目標價為133.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.05(14.05)16.1818.3819.63
最低值6.86(8.53)12.51517.7
平均值10.88(11.17)14.6916.9118.92
中位數9.93(10.68)14.7617.0119.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值685.69億731.13億776.32億776.23億
最低值632.39億672.14億705.47億749.39億
平均值654.36億690.95億729.03億765.54億
中位數653.80億691.53億718.54億771.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.102.237.899.4510.20
營業收入246.34億449.55億537.17億570.63億590.70億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUAL

相關行情

台股首頁我要存股
聯合航空控股92.21-3.02%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty