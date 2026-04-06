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鉅亨速報

營收速報 - 圓剛(2417)3月營收3.94億元年增率高達33％

鉅亨網新聞中心

圓剛(2417-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣3.94億元，年增率33%，月增率56.27%。

今年1-3月累計營收為8.93億元，累計年增率16.78%。

最新價為34.2元，近5日股價下跌-2.29%，相關電腦週邊下跌-3.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-14 張
  • 外資買賣超：-21 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 3.94億 33% 56%
26/2 2.52億 10% 2%
26/1 2.47億 4% -33%
25/12 3.71億 43% 38%
25/11 2.69億 7% 17%
25/10 2.31億 -1% -17%

圓剛(2417-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收圓剛

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