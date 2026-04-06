營收速報 - 圓剛(2417)3月營收3.94億元年增率高達33％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為8.93億元，累計年增率16.78%。
最新價為34.2元，近5日股價下跌-2.29%，相關電腦週邊下跌-3.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14 張
- 外資買賣超：-21 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|3.94億
|33%
|56%
|26/2
|2.52億
|10%
|2%
|26/1
|2.47億
|4%
|-33%
|25/12
|3.71億
|43%
|38%
|25/11
|2.69億
|7%
|17%
|25/10
|2.31億
|-1%
|-17%
圓剛(2417-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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