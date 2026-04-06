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鉅亨速報

營收速報 - 鴻海(2317)3月營收8,037.38億元年增率高達45.57％

鉅亨網新聞中心

鴻海(2317-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣8,037.38億元，年增率45.57%，月增率34.9%。

今年1-3月累計營收為2.13兆元，累計年增率29.68%。

最新價為193元，近5日股價下跌-3.26%，相關其他電子下跌-3.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-27304 張
  • 外資買賣超：-33426 張
  • 投信買賣超：-35 張
  • 自營商買賣超：+6157 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 8,037.38億 46% 35%
26/2 5,958.13億 8% -18%
26/1 7,300.39億 36% -15%
25/12 8,628.61億 32% 2%
25/11 8,442.76億 26% -6%
25/10 8,957.09億 11% 7%

鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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