營收速報 - 鴻海(2317)3月營收8,037.38億元年增率高達45.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為2.13兆元，累計年增率29.68%。
最新價為193元，近5日股價下跌-3.26%，相關其他電子下跌-3.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-27304 張
- 外資買賣超：-33426 張
- 投信買賣超：-35 張
- 自營商買賣超：+6157 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|8,037.38億
|46%
|35%
|26/2
|5,958.13億
|8%
|-18%
|26/1
|7,300.39億
|36%
|-15%
|25/12
|8,628.61億
|32%
|2%
|25/11
|8,442.76億
|26%
|-6%
|25/10
|8,957.09億
|11%
|7%
鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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