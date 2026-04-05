鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-05 13:39

愛普 *(6531-TW) 今 (5) 日公布 3 月營收達 8.15 億元，月增 21.2%，年增 112.62%，累計第一季營收 21.01 億元，季增 12.47%，年增 116.03%；受惠 AI 與 HPC 趨勢帶動，矽電容 (S-SiCap) 相關需求熱絡，推升愛普 * 3 月營收一舉創下歷史新高，單季營收也同步締新猷。

愛普 * 近年積極推動 S-SiCap 技術，受惠 AI 與 HPC 客戶積極導入 IPC (具 S-SiCap 的矽中介層)，目前已有多個專案進入量產。第二代 IPC 也已進入試產，電容密度可望再提升一倍，且已獲得主要客戶採用，並納入設計流程。

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另外，愛普 * 為因應 AI 與 HPC 封裝面積日益增長、電源完整性要求大幅提升的趨勢，也開發 IPD (分離式 S-SiCap 電容) 技術，瞄準 embedded substrate 與 Land-side Capacitor (LSC) 應用，預計將在今年下半年進入量產階段，可望滿足先進封裝的需求。