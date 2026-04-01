鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-01 11:22

每年 4 月牌照稅開徵，學雜費和各項生活帳單也陸續報到， 全聯旗下全支付今 (1) 日宣布，透過全聯消費領周邊「生活圈回饋券」、完成繳費領「生活樂購券」和乘車碼交易領「通勤樂購券」三大機制，串聯起消費、通勤與繳費，期許打造貼近大眾日常的全方位生活服務平台。

全支付說明，透過這套以「消費」行為為核心的跨場景回饋機制，讓支付可從單向支出進化為多元回饋的生活助力。

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因此，進入 4 月繳費旺季後，全支付祭出「週一繳費日」和「生活樂購券」機制，會員只要於全支付 APP 首頁完成活動登錄，以「全支付帳戶」或「連結指定合作銀行帳戶」於週一成功繳費，即可享 1% 全點回饋，並再獲得不限通路消費享 5% 全點回饋的「生活樂購券」。

自全支付乘車碼上線以來，使用人次持續成長，顯示高頻交通場景的使用黏著度逐步提升，為維持成長動能，自 4 月 1 日起，會員只要使用全支付乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，即可享有筆筆 20% 全點回饋，活動持續至 6 月底。

而交易扣款成功後，系統會自動推播發送不限通路消費享 5% 全點回饋的「通勤樂購券」，讓大眾交通支出也能創造額外價值。

在日常採買與鄰里消費方面，會員於指定全聯門市消費後，可隨機獲得全聯周邊生活圈店家優惠券，於合作店家消費享 5% 全點回饋無上限；若同時於全支付 APP 首頁完成「全聯生活圈｜消費回饋活動」登錄且單筆消費滿 100 元，還可額外疊加百大品牌活動 5% 全點回饋，最高回饋可達 10%。