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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美時(1795-TW)做出2026年EPS預估：中位數由24.93元下修至19.95元，其中最高估值25.38元，最低估值14.72元，預估目標價為340元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|25.38(28.89)
|23.98
|最低值
|14.72(15.97)
|18.35
|平均值
|20.34(22.47)
|20.46
|中位數
|19.95(24.93)
|19.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|35,849,000
|39,904,000
|最低值
|27,182,000
|31,072,000
|平均值
|32,017,330
|36,851,000
|中位數
|32,775,500
|39,577,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|4,720,053
|5,065,510
|4,105,626
|3,020,757
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,509,474
|18,584,227
|16,957,971
|14,632,772
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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