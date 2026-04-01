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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.97元，預估目標價為286.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.87元上修至6.97元，其中最高估值8.86元，最低估值4.91元，預估目標價為286.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值8.86(8.86)13.7911.27
最低值4.91(4.42)5.288.98
平均值7.06(6.95)8.99.99
中位數6.97(6.87)9.049.71

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值30,218,00036,445,00036,671,340
最低值26,083,00028,005,00032,965,410
平均值27,437,13030,597,11034,363,990
中位數27,045,00030,600,00033,455,240

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,525,8661,971,9482,034,7484,479,381
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,262,63824,391,68424,632,77229,314,648

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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