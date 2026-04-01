鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至6.97元，預估目標價為286.5元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)做出2026年EPS預估：中位數由6.87元上修至6.97元，其中最高估值8.86元，最低估值4.91元，預估目標價為286.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|8.86(8.86)
|13.79
|11.27
|最低值
|4.91(4.42)
|5.28
|8.98
|平均值
|7.06(6.95)
|8.9
|9.99
|中位數
|6.97(6.87)
|9.04
|9.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30,218,000
|36,445,000
|36,671,340
|最低值
|26,083,000
|28,005,000
|32,965,410
|平均值
|27,437,130
|30,597,110
|34,363,990
|中位數
|27,045,000
|30,600,000
|33,455,240
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,525,866
|1,971,948
|2,034,748
|4,479,381
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,262,638
|24,391,684
|24,632,772
|29,314,648
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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