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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至9.95元，預估目標價為350元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10元下修至9.95元，其中最高估值11.58元，最低估值9.02元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值11.58(11.58)17.9518.77
最低值9.02(9.02)13.3516.67
平均值10.2(10.22)14.7417.72
中位數9.95(10)14.4517.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值54,122,00077,129,00087,195,610
最低值47,114,00064,555,00082,071,330
平均值50,113,82068,699,55084,633,470
中位數50,166,39066,989,00084,633,470

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS11,015,5957,779,4285,840,3656,836,609
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,933,54626,856,03133,025,30736,781,996

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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