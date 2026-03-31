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鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5.03%，報286.89美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間01日03:50股價上漲13.75美元，報286.89美元，漲幅5.03%，成交量19,273,497（股），盤中最高價287.04美元、最低價276.81美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-8.65%
  • 近 1 月：-12.29%
  • 近 3 月：-13.16%
  • 近 6 月：+12.15%
  • 今年以來：-12.96%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

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費城半導體7588.206.24%
Alphabet公司(C)286.9+5.04%

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