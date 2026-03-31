盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5.03%，報286.89美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間01日03:50股價上漲13.75美元，報286.89美元，漲幅5.03%，成交量19,273,497（股），盤中最高價287.04美元、最低價276.81美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.65%
- 近 1 月：-12.29%
- 近 3 月：-13.16%
- 近 6 月：+12.15%
- 今年以來：-12.96%
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