外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.58%，報16.9103元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日03:40，美元/南非蘭特下跌0.271點跌幅達1.58%，暫報16.9103點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+7.90%
- 近 1 週：+2.45%
- 近 3 月：+3.64%
- 近 6 月：-0.47%
- 今年以來：+3.71%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性0.81，本日下跌0.96%
- 美元/韓元相關性0.79，本日下跌0.63%
- 美元/新加坡幣相關性0.76，本日下跌0.4%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.79%，報32.53元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.86%，報1503.58元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.1553元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.52%，報32.62元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇