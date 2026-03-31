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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7285.14點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日09:30，費城半導體上漲142.8點（或2%），暫報7285.14點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-8.12%
  • 近 1 月：-11.81%
  • 近 3 月：-0.37%
  • 近 6 月：+12.13%
  • 今年以來：+0.84%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲9.3%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.3%；和康電訊(MTSI-US)上漲2.99%；安森美半導體(ON-US)上漲2.91%；科林研發(LRCX-US)上漲2.73%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

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費城半導體7338.922.75%
邁威爾科技93.97+7.02%
安謀控股公司145.33+6.11%
和康電訊211.61+1.01%
安森美半導體58.925+5.87%
科林研發207.44+3.76%

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