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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.47%，報1.6031元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日20:40，歐元/加幣上漲0.0075點漲幅達0.47%，暫報1.6031點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.99%
  • 近 1 週：+0.11%
  • 近 3 月：-0.81%
  • 近 6 月：-2.31%
  • 今年以來：-1.01%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.67，本日上漲0.38%
  • 英鎊/美元相關性0.52，本日上漲0.44%
  • 紐元/美元相關性0.45，本日上漲0.12%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.53，本日上漲0.2%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.50，本日上漲0.26%
  • 美元/日元相關性-0.47，本日上漲0.25%

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歐元/加幣1.6064+0.68%
歐元/美元1.1527+0.58%
英鎊/美元1.3251+0.52%
紐元/美元0.5728+0.16%
日元/美元0.0063+0.00%

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