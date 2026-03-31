外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.47%，報1.6031元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日20:40，歐元/加幣上漲0.0075點漲幅達0.47%，暫報1.6031點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.99%
- 近 1 週：+0.11%
- 近 3 月：-0.81%
- 近 6 月：-2.31%
- 今年以來：-1.01%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.53，本日上漲0.2%
- 美元/新加坡幣相關性-0.50，本日上漲0.26%
- 美元/日元相關性-0.47，本日上漲0.25%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.11%，報16.99元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.87%，報17.9409元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.33%，報1.2868元
- 外匯速報 - 美元/人民幣(USDCNY) 大跌0.29%，報6.8927元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇